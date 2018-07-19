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Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы заявил, что Колумбия не защищает общую границу
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Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы заявил, что Колумбия не защищает общую границу 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 июля. Председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо в среду пояснил, что развертывание венесуэльских вооруженных сил на границе с Колумбией является реакцией на отказ Боготы охранять свою часть общей границы, что позволяет военизированным группам и преступникам проникать на территорию Боливарианской Республики.
"Венесуэла обязана перемещать войска на свою границу, потому что Венесуэла защищает свои границы. В отличии от Колумбии, которая не стоит на границе, у которой вся граница незащищенная", — заявил он во время своей еженедельной программы, которая транслируется государственным каналом VTV.
По его мнению, нехватка охраны превращает область между государствами в «территорию для военизированных формирований и преступных групп, которые совершают преступления и уничтожают народ Колумбии».
Накануне десять стран Латинской Америки, входящие в Группу Лимы, выразили обеспокоенность информацией о стягивании Венесуэлой вооружений к границе с Колумбией. Ранее президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что США готовят ряд провокаций на венесуэльско-колумбийской границе, чтобы привести эти страны к вооруженному конфликту.
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