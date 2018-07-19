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СМИ: Суд отклонил иск с требованием признать кандидатуру Лулы да Силвы незаконной
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СМИ: Суд отклонил иск с требованием признать кандидатуру Лулы да Силвы незаконной 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 июля. /ТАСС/. Высший избирательный суд Бразилии отклонил иск с требованием заранее отказать осужденному экс-президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве в возможности вновь баллотироваться на высший государственный пост в октябре. Как сообщил в среду телеканал Globo, соответствующее решение приняла председатель суда Роза Вебер.
Иск с требованием запретить Луле да Силве вновь претендовать на пост президента направили в суд представители правого общественного движения «Свободная Бразилия» (MBL). Они аргументировали свое обращение тем, что бывший глава государства был признан виновным в коррупции судом второй инстанции. Согласно бразильскому законодательству, это является препятствием для участия в выборах в качестве претендента на какую-либо должность.
Однако судья посчитала, что не может признать ту или иную кандидатуру незаконной до того, как она зарегистрирована. «Обращение поступило не в срок, определенный для этого законодательством», — отметила Вебер в тексте вердикта. Регистрация кандидатов на пост президента Бразилии откроется после завершения ежегодных партийных съездов, которые начнутся 20 июля и продлятся до 15 августа.
Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. При этом, по данным социологических опросов, Лула да Силва является фаворитом избирательной гонки вопреки вердикту и заключению под стражу.
Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы состоятся в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он пройдет 28 октября.
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