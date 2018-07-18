Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель встретился с Ли Цяном

Ли Цяном. Гавана, 18 июля / Синьхуа / — Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель во вторник в Гаване встретился с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая /КПК/, секретарем парткома Шанхая

Ли Цян передал М. Диас-Канелю искреннее приветствие от председателя КНР Си Цзиньпина , поздравил Кубу с избранием нового руководства. Он отметил, что общие идеалы и убеждения тесно связывают Китай и Кубу. «В новую эпоху мы будем в соответствии с указаниями председателя Си Цзиньпина решительно углублять искреннюю дружбу, решительно вести взаимовыгодное сотрудничество, решительно становиться партнерами по реформам и развитию, чтобы вывести китайско-кубинские отношения на новую ступень», — сказал он.

М. Диас-Канель попросил Ли Цяна передать наилучшие пожелания Си Цзиньпину и заявил, что в настоящее время кубинско-китайские отношения переживают наилучший период в истории. По его словам, Куба прилагает усилия для углубленного обновления социально-экономической модели. Коммунистическая партия Кубы готова укрепить контакты с КПК на различных уровнях и обменяться опытом социалистического строительства, добавил политик.

По приглашению Коммунистической партии Кубы делегация КПК во главе с Ли Цяном посетила островное государство 14-17 июля. —0—