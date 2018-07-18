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Посол РФ: опасность «цветной революции» в Венесуэле сохраняется
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Посол РФ: опасность «цветной революции» в Венесуэле сохраняется 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Опасность того, что оппозиция в Венесуэле попытается осуществить «цветную революцию» сохраняется, хотя противники правительства растратили силы и испытывают сложности с выводом людей на улицы.
Об этом заявил посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский в интервью российским агентствам.
"Опасность есть, поскольку есть часть радикальной оппозиции, которая заведомо говорит о том, что надо убрать правительство, что сделать это законным образом — путем выборов — невозможно, поэтому остается только одно — народное восстание, — сказал дипломат. — Если в умах этой политически активно ведущей себя части общества сохраняются такие тезисы, то и угроза, наверное, сохраняется".
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