Посол РФ: опасность «цветной революции» в Венесуэле сохраняется

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Опасность того, что оппозиция в Венесуэле попытается осуществить «цветную революцию» сохраняется, хотя противники правительства растратили силы и испытывают сложности с выводом людей на улицы.

"Опасность есть, поскольку есть часть радикальной оппозиции, которая заведомо говорит о том, что надо убрать правительство, что сделать это законным образом — путем выборов — невозможно, поэтому остается только одно — народное восстание, — сказал дипломат. — Если в умах этой политически активно ведущей себя части общества сохраняются такие тезисы, то и угроза, наверное, сохраняется".