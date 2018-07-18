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Мадуро заявил, что народ Венесуэлы никогда не сдастся «североамериканскому империализму»
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Мадуро заявил, что народ Венесуэлы никогда не сдастся «североамериканскому империализму» 

RT на русском 2 часа назад
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания на Кубе форума Сан-Паулу заявил, что народ страны никогда не сдастся «североамериканскому империализму».
«Год назад мы говорили об агрессивных намерениях США против Венесуэлы. Нас опровергли, а сегодня все СМИ подтвердили эту информацию. Народ Венесуэлы никогда не сдастся североамериканскому империализму», — приводит слова Мадуро МИД Венесуэлы.
Он добавил, что венесуэльский народ увидел «лицо империализма», когда столкнулся с массовыми акциями протеста в 2014 году.
В конце мая Мадуро рассказал о задержании военных, планировавших госпереворот в Венесуэле.
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