Мадуро заявил, что народ Венесуэлы никогда не сдастся «североамериканскому империализму»

«Год назад мы говорили об агрессивных намерениях США против Венесуэлы. Нас опровергли, а сегодня все СМИ подтвердили эту информацию. Народ Венесуэлы никогда не сдастся североамериканскому империализму», — приводит слова Мадуро МИД Венесуэлы.

Он добавил, что венесуэльский народ увидел «лицо империализма», когда столкнулся с массовыми акциями протеста в 2014 году.

В конце мая Мадуро рассказал о задержании военных, планировавших госпереворот в Венесуэле.