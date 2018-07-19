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ОАГ осудила насилие в Никарагуа
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ОАГ осудила насилие в Никарагуа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
МЕХИКО, 19 июл — РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) осудила насилие в Никарагуа, призвала стороны конфликта к участию в национальном диалоге и потребовала от правительства страны согласовать календарь проведения выборов.
В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция. Общее число жертв протестов в Никарагуа уже превысило 350 человек.
В тексте принятой ОАГ резолюции отмечается, что осуждаются нападения на представителей церкви, участвующих в диалоге, атаки на Национальный автономный университет Никарагуа и мирных манифестантов.
За резолюцию проголосовало 21 американское государство, против — три страны (Никарагуа, Венесуэла и Сен-Винсент и Гренадины), семеро воздержались, а представители еще трех отсутствовали на заседании.
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