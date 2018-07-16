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Ватикан опроверг участие Папы Римского в переговорах о примирении в Мексике
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Ватикан опроверг участие Папы Римского в переговорах о примирении в Мексике 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 16 июл — РИА Новости. Папа Римский Франциск не сможет принять участие в видеоконференциях, целью которых является поиск мира в Мексике, заявил в понедельник представитель Ватикана Грег Бурк.
Ранее сообщалось, что понтифик якобы принял предложение будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора стать посредником в процессе примирения. Различные конференции на эту тему планируются в августе-октябре этого года.
"Новость о том, что Святой Отец примет участие в этой конференции, не имеет под собой оснований", — приводит агентство ЭФЭ заявление Бурка.
Победитель президентских выборов в Мексике Лопес Обрадор заявил сразу после победы, что намерен попросить помощи у Папы Римского, других религиозных лидеров и правозащитников для обеспечения мира в Мексике.
Только за время предвыборной кампании в Мексике были убиты 523 политика и государственных служащих. Лопес Обрадор уже заявил, что намерен изменить вектор борьбы с преступностью с силового на социальный, пытаясь решить причины проблем, которые вызывают насилие.
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