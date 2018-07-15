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Обрадор обещает покончить со шпионажем мексиканской разведки за оппонентами
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Обрадор обещает покончить со шпионажем мексиканской разведки за оппонентами 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 14 июл — РИА Новости. Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал покончить со шпионажем за политическими оппонентами со стороны мексиканской службы разведки Cisen.
"Когда я был в (штате) Табаско, днем и ночью рядом с моим домом находилась машина, которая следила за мной, они ездили с моей супругой в магазин, ездили в кино и смотрели с нами фильмы. Сейчас это закончится, эти подслушивания телефонных разговоров, когда нет частной жизни, это продолжаться не будет", — заявил в субботу Лопес Обрадор.
Будущий президент Мексики, вступающий в должность 1 декабря, и ранее обещал, что в случае прихода к власти ликвидирует разведывательную спецслужбу, что позволит сэкономить порядка 4 миллиардов песо в год (210 миллионов долларов).
По словам Обрадора, он не будет следить за своими политическими противниками. «Люди из Cisen не будут ни за кем шпионить, но они и не останутся без работы», — сказал Обрадор.
Вместо нынешней разведывательной службы в Мексике планируется создать Национальное агентство по делам разведки, сообщил ранее будущий министр общественной безопасности страны Альфонсо Дурасо.
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