Новая Конституция Кубы введёт понятие «частная собственность»

Проект новой Конституции Кубы вводит пост президента, вице-президента и признаёт частную собственность. Об этом сообщает издание Granma.

Отмечается, что проект основного закона государства, который может быть принят в конце июля 2018 года, ограничит максимальный срок пребывания президента у власти до 10 лет.

Также Конституция запретит дискриминацию по гендерному признаку.

Голосование по документу пройдёт 21—23 июля в ходе заседания кубинского парламента. В случае, если изменения будут приняты, они будут вынесены на референдум.

Ранее СМИ сообщали, что нижняя палата французского парламента приняла решение исключить слово «раса» из первой статьи Конституции.