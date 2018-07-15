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Новая Конституция Кубы введёт понятие «частная собственность»
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Новая Конституция Кубы введёт понятие «частная собственность» 

RT на русском 26 минут назад
Проект новой Конституции Кубы вводит пост президента, вице-президента и признаёт частную собственность. Об этом сообщает издание Granma.
Отмечается, что проект основного закона государства, который может быть принят в конце июля 2018 года, ограничит максимальный срок пребывания президента у власти до 10 лет.
Также Конституция запретит дискриминацию по гендерному признаку.
Голосование по документу пройдёт 21—23 июля в ходе заседания кубинского парламента. В случае, если изменения будут приняты, они будут вынесены на референдум.
Ранее СМИ сообщали, что нижняя палата французского парламента приняла решение исключить слово «раса» из первой статьи Конституции.
RT на русском: последние новости
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