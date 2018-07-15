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Конституция Кубы ограничит срок президента 10 годами
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Конституция Кубы ограничит срок президента 10 годами 

Вести.Ru 1 час назад
Новая конституция Кубы ограничит срок пребывания на посту для главы государства 10 годами, а также признает право частной собственности, сообщает официальная газета Granma.
Сейчас пребывание на высшем государственном посту по времени никак не ограничено.
Согласно проекту основного закона страны, устанавливается должность президента и вице-президента республики. Впервые текст конституции включает в себя запрет на дискриминацию по гендерным признакам и признание права частной собственности.
После одобрения изменений в конституцию парламентом (заседание состоится 21-23 июля) они будут вынесены на народный референдум, сообщает РИА Новости.
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