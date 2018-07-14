На Кубе появится пост президента со сроком полномочий не более 10 лет

ГАВАНА, 14 июля. / ТАСС /. Новая конституция Кубы учредит в стране должность президента и ограничит пребывание на этом высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. Описание проекта нового основного закона опубликовала в субботу газета Granma — печатный орган ЦК Компартии карибской страны.

"Учреждаются посты президента и вице-президента республики. Президент республики исполняет функции главы государства и избирается Национальной ассамблеей народной власти (однопалатным парламентом — прим. ТАСС) из числа депутатов на пять лет, имея право занимать эту должность не более двух сроков подряд", — указывает издание.

В соответствии с нынешней конституцией главой государства является председатель Госсовета и Совета министров. С апреля этого года эту должность занимает Мигель Диас-Канель. Пребывание на высшем государственном посту Кубы по времени сейчас никак не ограничено.

Как указывает Granma, планируется также учредить должность премьер-министра, который будет возглавлять Совет министров — высший орган исполнительной власти страны. Таким образом, на Кубе произойдет разделение постов главы государства и главы правительства.

Признание частной собственности

Granma подчеркивает, что в новом основном законе по-прежнему будет зафиксировано положение о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества.

В новой конституции сохранится положение о государственной собственности на основные средства производства и плановом характере экономики, однако появится пункт, признающий «свободный рынок и новые формы собственности, в том числе частную».

Кроме того, в конституцию будет впервые включен пункт о запрете дискриминации по признаку пола, на чем давно настаивают представители ЛГБТ-сообщества.

21-23 июля Национальная ассамблея народной власти Кубы соберется на заседание для обсуждения проекта новой конституции страны. После одобрения депутатами парламента проект нового основного закона будет вынесен на референдум.

Грядущее изменение конституции анонсировал в апреле этого года, покидая пост главы государства, Рауль Кастро. В июне Кастро, сохранивший за собой пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы, возглавил депутатскую комиссию, которая занялась подготовкой проекта нового основного закона. В общей сложности в комиссию вошли 33 депутата.

Действующая конституция Кубы была принята в 1976 году. В 1992 и 2002 годах в нее вносились изменения. В частности, с 1992 года Куба является светским, а не атеистическим государством.