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В Никарагуа застрелили двух демонстрантов
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В Никарагуа застрелили двух демонстрантов 

Российская Газета 52 минуты назад
Сторонники властей Никарагуа убили двух человек на территории Национального автономного университета в Манагуа. Жертвы получили пулевые ранения в голову.
На территории университета возводят баррикады протестующие студенты, выступающие против реформы социального страхования. В настоящее время учебное заведение окружено проправительственными силами, передает РИА Новости.
Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро ранее призвал немедленно прекратить вооруженные атаки на студентов. Общее число жертв протестов в Никарагуа превысило 350.
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