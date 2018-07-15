В Никарагуа застрелили двух демонстрантов 

Сторонники властей Никарагуа убили двух человек на территории Национального автономного университета в Манагуа. Жертвы получили пулевые ранения в голову.
На территории университета возводят баррикады протестующие студенты, выступающие против реформы социального страхования. В настоящее время учебное заведение окружено проправительственными силами, передает РИА Новости.
Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро ранее призвал немедленно прекратить вооруженные атаки на студентов. Общее число жертв протестов в Никарагуа превысило 350.