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В Никарагуа убили еще пять человек в ходе акций протеста
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В Никарагуа убили еще пять человек в ходе акций протеста 

РИА Новости 3 часа назад
МЕХИКО, 15 июл — РИА Новости. Еще пять человек были убиты в воскресенье в ходе акций протеста в Никарагуа, сообщает Никарагуанская ассоциация по правам человека.
По данным правозащитной организации, люди погибли в населенных пунктах Дириа, Дириомо, Никиноомо и Катарина в департаменте Гранада, а также в департаменте Масайя. Там же еще несколько человек были ранены. Портал Prensa отмечает, что рано утром в воскресенье вооруженные сторонники правительства атаковали возведенные жителями баррикады.
В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.
Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция.
Общее число жертв протестов в Никарагуа превысило 350 человек.
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