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В Никарагуа сторонники властей убили в университете двух человек
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В Никарагуа сторонники властей убили в университете двух человек 

РИА Новости 2 часа назад
МЕХИКО, 14 июл — РИА Новости. Вооруженные сторонники правительства Никарагуа убили в субботу двух молодых людей прямо на территории Национального автономного университета Никарагуа в столице Манагуа, сообщает портал Prensa.
По предварительным данным, оба находились в зоне строительства баррикад, когда получили пулевые ранения в голову.
Территория университета, где держат оборону протестующие против президента Даниэля Ортеги студенты, с пятницы взята в кольцо проправительственными силами. Тогда же генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро потребовал от властей Никарагуа немедленно прекратить вооруженные атаки на студентов.
В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция.
Общее число жертв протестов в Никарагуа достигло 351 человека, сообщила ранее правозащитная организация «Никарагуанский центр по правам человека». Между тем, в минувший четверг были убиты еще шесть человек в ходе манифестации противников правительства в поселке Моррито департамента Рио-Сан-Хуан. Среди убитых — четверо полицейских и один профессор университета.
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