Ещё
В Никарагуа число погибших за день в протестах возросло до десяти человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп разозлился на Путина из-за видео
Трамп разозлился на Путина из-за видео

В Никарагуа число погибших за день в протестах возросло до десяти человек 

РИА Новости 3 часа назад
МЕХИКО, 16 июл — РИА Новости. До 10 увеличилось число погибших за день в ходе протестов в Никарагуа, сообщил в воскресенье вечером исполнительный секретарь Никарагуанской ассоциации по правам человека Альваро Лейва Санчес.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
По информации портала Prensa, четверо погибших — сотрудники подразделения по борьбе с беспорядками. Столкновения произошли в населенных пунктах Дириа, Дириомо, Никиноомо и Катарина в департаментах Гранада и Масайя. Одна из погибших — девочка 10-11 лет.
В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.
Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция.
Общее число жертв протестов в Никарагуа превысило 350 человек.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Хорватии вступилась за Россию
Лепс опозорился на свадьбе друга61
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера54
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов38
Украине грозит дефолт14
Видео
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение