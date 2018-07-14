Глава ОАГ требует от властей Никарагуа прекратить атаки на университет

"В этот момент университет подвергается атаке, мы требуем немедленного прекращения этих нападений", — заявил Альмагро в ходе заседания постоянного совета ОАГ по ситуации в центральноамериканской стране. Заседание транслировалось на сайте организации.

В свою очередь глава МИД Никарагуа Денис Монкада сообщил на заседании о поимке подозреваемого в недавнем нападении на полицию в поселке Моррито, когда были убиты шесть человек, в том числе четверо полицейских. «Задержан террорист Медардо Майрена, ответственный за атаку в районе Моррито, а также за возведение баррикад», — сказал Монкада.

Задержанный Майрена является лидером крестьянского движения, выступающего против строительства трансокеанского канала в Никарагуа и за сохранение земель крестьян.

В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция.

Общее число жертв протестов в Никарагуа достигло 351 человека, сообщила ранее правозащитная организация «Никарагуанский центр по правам человека». Между тем, в минувший четверг были убиты еще шесть человек в ходе манифестации противников правительства в поселке Моррито департамента Рио-Сан-Хуан, передает портал Nacional. Среди убитых — четверо полицейских и один профессор университета.

В пятницу в стране проходит общенациональная забастовка против действий властей.