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Никарагуа снова охвачена волнениями
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Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина

Никарагуа снова охвачена волнениями 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
В Никарагуа прошла очередная антиправительственная манифестация. На улицы столицы страны Манагуа вышли тысячи человек, требуя проведения досрочных выборов.
Кроме того, сегодня по всей стране запланирована суточная общенациональная забастовка, сообщает издание La Prensa.
Антиправительственные выступления начались в Никарагуа 18 апреля. Причиной стала предложенная Ортегой реформа, которая предусматривала повышение налогов и сокращение социальных выплат. Позднее президент отменил непопулярные меры, однако протесты продолжились и переросли в вооружённые столкновения, жертвами которых стали уже по меньшей мере 230 человек. После этого демонстранты начали выступать против убийств и арестов митингующих и потребовали отставки президента.
Нынешние протесты стали самыми кровопролитными со времён Никарагуанской революции 1979 года, одним из лидеров которой был сам Ортега.
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