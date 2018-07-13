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ОАГ созывает экстренное заседание по ситуации в Никарагуа
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ОАГ созывает экстренное заседание по ситуации в Никарагуа 

РИА Новости 4 часа назад
МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) объявила о созыве экстренного заседания для обсуждения ситуации в Никарагуа.
"Постоянный совет ОАГ проведет экстренное заседание завтра, в пятницу, 13 июля, в здании ОАГ в Вашингтоне с целью оценить развитие ситуации в республике Никарагуа", — говорится в коммюнике организации. Данное решение принято по инициативе Аргентины, Канады, Чили, США и Перу.
В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция.
Общее число жертв протестов в Никарагуа достигло 351 человека, сообщила правозащитная организация «Никарагуанский центр по правам человека». Между тем в четверг были убиты еще четыре человека в ходе манифестации противников правительства в поселке Моррито департамента Рио-Сан-Хуан, передает портал Nacional. На манифестантов напали полицейские и вооруженные сторонники властей, однако им было оказано сопротивление. В итоге среди убитых — трое полицейских, еще 17 человек были ранены.
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