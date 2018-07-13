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Экс-генпрокурор Венесуэлы назвала иную дату смерти Чавеса
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Экс-генпрокурор Венесуэлы назвала иную дату смерти Чавеса 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Бывший генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила, что президент страны Уго Чавес на самом деле умер не в марте 2013 года, а в декабре 2012-го. По ее словам, 28 декабря о смерти главы государства ей сообщил глава парламента Диосдадо Кабельо. Однако затем он опроверг собственные слова.
Ортега призналась, что ей в итоге никто так и не показал свидетельство о смерти Чавеса, передает РИА Новости. В настоящее время портал, на котором находящаяся в изгнании экс-генпрокурор опубликовала данные сведения недоступен.
Чавес скончался в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса от онкологического заболевания. Останки бывшего венесуэльского лидера покоятся в здании музея революции в Каракасе.
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