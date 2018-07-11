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В Мексике за время предвыборной кампании убили более 520 политиков
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В Мексике за время предвыборной кампании убили более 520 политиков 

РИА Новости 11 июля 2018
МЕХИКО, 11 июл — РИА Новости. За время прошедшей предвыборной кампании перед всеобщими выборами в Мексике были убиты 523 политика, говорится в докладе аналитической компании Etellekt.
Этот период охватывает время с 8 сентября прошлого года до 1 июля 2018 года, дня выборов. Всего были убиты 152 политика, включая 48 кандидатов на различные должности, и 371 государственный чиновник различного уровня.
В среднем в день происходило 1,7 убийства политиков и чиновников. Общее же число нападений достигло 1,2 тысячи случаев. В сам день выборов 1 июля было отмечено 138 нападений и семь убийств политиков в 26 штатах страны.
По итогам выборов победил кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он вступит в должность президента 1 декабря. Обрадор уже пообещал изменить вектор борьбы с преступностью, захлестнувшей латиноамериканскую страну на фоне войны с наркокартелями, с силового на социальный.
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