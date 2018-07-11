В Мексике за время предвыборной кампании убили более 520 политиков

МЕХИКО , 11 июл — РИА Новости . За время прошедшей предвыборной кампании перед всеобщими выборами в Мексике были убиты 523 политика, говорится в докладе аналитической компании Etellekt.

Этот период охватывает время с 8 сентября прошлого года до 1 июля 2018 года, дня выборов. Всего были убиты 152 политика, включая 48 кандидатов на различные должности, и 371 государственный чиновник различного уровня.

В среднем в день происходило 1,7 убийства политиков и чиновников. Общее же число нападений достигло 1,2 тысячи случаев. В сам день выборов 1 июля было отмечено 138 нападений и семь убийств политиков в 26 штатах страны.

По итогам выборов победил кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он вступит в должность президента 1 декабря. Обрадор уже пообещал изменить вектор борьбы с преступностью, захлестнувшей латиноамериканскую страну на фоне войны с наркокартелями, с силового на социальный.