Ситуация в Никарагуа под пристальным вниманием ОАГ и США

Постоянный совет ОАГ рассмотрит ситуацию с правами человека в этой центральноамериканской стране на основе доклада Межамериканской комиссии по правам человека, комиссии по контролю соблюдения решений ОАГ в Никарагуа и Междисциплинарной группы независимых экспертов.

Реакция ОАГ Директор Межамериканского института демократии Беатрис Ранхель (Beatrice Rangel) считает, что Организация американских государств должна продолжать тщательно отслеживать процессы, происходящие в Никарагуа. Это необходимо делать для того, чтобы «определить, кто из никарагуанского режима несет ответственность за массовые беспорядки, чтобы в последующем иметь возможность применить по отношению к ним „Межамериканскую демократическую хартию“.

»Я думаю, что на данный момент международное сообщество по результатам заседания Постоянного совета ОАГ должно провести тщательное расследование последних событий в Никарагуа, и, если потребуется, то предоставить дополнительные полномочия комиссии по контролю соблюдения решений ОАГ в Никарагуа», — заявила Беатрис Ранхель.

Директор Межамериканского института демократии подчеркнула, что согласно июньскому и июльскому докладу комиссии, ситуация в Никарагуа продолжает ухудшаться. В частности, имеет место жестокая резня по отношению к демонстрантам, которое можно квалифицировать как преступление против человечности.

По ее мнению, международное сообщество должно более пристально следить за «репрессивной и жестокой политикой режима Даниэля Ортеги ».

Конгресс США, утверждает Рангель, будет рассматривать ситуацию в Никарагуа, так как она может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов. Не случайно председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Эд Ройс (Ed Royce) обозначил следующим образом повестку заседания: «Продвижение интересов Соединенных Штатов в Западном полушарии».

«Страны Латинской Америке и Карибского бассейна с быстрорастущей экономикой являются деловыми партнерами США. В некоторых из этих стран имеют место процессы, связанные с борьбой против насилия, коррупции и преступными организациями», — сказала эксперт.

Эд Ройс в пояснительной записке к заседанию комитета по иностранным делам конгресса США пишет, что ««необходимо как можно быстрее урегулировать ситуацию в Венесуэле и Никарагуа, а также вопрос незаконной миграции из Центральной Америки».

«Логика» Ортеги

Беатрис Ранхель считает, что Даниэль Ортега не согласится с проведением досрочных выборов. С таким предложением выступили различные политически силы в Никарагуа, а также ОАГ и даже его родной брат Умберто Ортега.

«Даниэль Ортега проиграл выборы в 1990 году из-за ошибок, допущенных в управлении страной, которые привели к экономическому кризису. Ортега в 2006 году победил на президентских выборах в Никарагуа благодаря абсурдной поддержи со стороны кандидата от Либерально-конституционной партии Арнольдо Алемана», — рассказала Беатрис Ранхель.

Эксперт по внешней политике считает, что по итогам заседания Постоянного совета ОАГ можно ожидать двух результатов: осуждение режима Даниэля Ортега за его политику и массовое нарушение прав человека, а также призыв к руководству Организация американских государств принять меры по защите гражданских прав в Никарагуа в соответствии с «Межамериканской демократической хартией».

В работе заседания Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США примут участие помощник государственного секретаря по делам Западного полушария Кеннет Х. Мертен (Kenneth H. Merten), а также заместитель главы Агентства США по международному сотрудничеству со странами Латинской Америки и Карибского бассейна Сара-Энн Линч (Sarah-Ann Lynch).

Правительство США неоднократно выступало с осуждением государственного насилия по отношению к протестующим в Никарагуа, которые требуют соблюдения демократических прав и справедливости.