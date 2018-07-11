Избранный президент Колумбии рассказал о миграционной политике в отношении Венесуэлы

Избранный президент Колумбии Иван Дуке рассказал RT о будущем миграционной политики страны в отношении Венесуэлы

«Прежде всего, необходимо проявить доброжелательность и любовь в отношении венесуэльских граждан, которые приехали в Колумбию в поисках убежища…. Принцип «Сегодня я помогу тебе, а завтра ты поможешь мне» очень важен в отношениях между народами», — сказал он.

Он напомнил, что когда-то «многие колумбийцы мигрировали в Венесуэлу в поисках лучшей жизни, и им всегда оказывали тёплый приём».

«Теперь пришла наша очередь. У нас есть экономические проблемы, из-за которых, возможно, мы не сможем это сделать в полной мере. Но сейчас необходимо оказать «братскую» помощь и создать фонд гуманитарной помощи на границе, чтобы с несколькими странами у нас была договоренность о статусе беженца и предоставлении временного убежища, что помогло бы нам распределить поток беженцев между несколькими странами», — добавил Дуке.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с Дуке, в ходе которой стороны обсудили борьбу с наркотрафиком и ситуацию в Венесуэле.

В середине июня стало известно, что Дуке победил на президентских выборах в Колумбии.