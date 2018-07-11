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Избранный президент Колумбии рассказал о миграционной политике в отношении Венесуэлы
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Избранный президент Колумбии рассказал о миграционной политике в отношении Венесуэлы 

RT на русском 2 часа назад
Избранный президент Колумбии Иван Дуке рассказал RT о будущем миграционной политики страны в отношении Венесуэлы.
«Прежде всего, необходимо проявить доброжелательность и любовь в отношении венесуэльских граждан, которые приехали в Колумбию в поисках убежища…. Принцип «Сегодня я помогу тебе, а завтра ты поможешь мне» очень важен в отношениях между народами», — сказал он.
Он напомнил, что когда-то «многие колумбийцы мигрировали в Венесуэлу в поисках лучшей жизни, и им всегда оказывали тёплый приём».
«Теперь пришла наша очередь. У нас есть экономические проблемы, из-за которых, возможно, мы не сможем это сделать в полной мере. Но сейчас необходимо оказать «братскую» помощь и создать фонд гуманитарной помощи на границе, чтобы с несколькими странами у нас была договоренность о статусе беженца и предоставлении временного убежища, что помогло бы нам распределить поток беженцев между несколькими странами», — добавил Дуке.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с Дуке, в ходе которой стороны обсудили борьбу с наркотрафиком и ситуацию в Венесуэле.
В середине июня стало известно, что Дуке победил на президентских выборах в Колумбии.
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