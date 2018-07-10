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Венесуэла и Россия назначили глав межправительственной комиссии
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Венесуэла и Россия назначили глав межправительственной комиссии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что договорился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым о назначении представителей межправительственной комиссии высокого уровня.
"В ходе важной и теплой встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым мы договорились назначить новых представителей межправительственной комиссии высокого уровня и углубить схемы сотрудничества в экономике и политике", — написал Мадуро в Twitter.
Ранее сообщалось, что Медведев пообщался с Мадуро в понедельник на церемонии инаугурации вновь избранного президента Турции Тайипа Эрдогана.
Как сообщает телеканал Noticiero Venevisión со ссылкой на Мадуро, со стороны Венесуэлы комиссию возглавит вице-президент страны Тарек Эль-Айссами.
"Мы назначили нового главу комиссии со стороны Венесуэлы — это наш вице-президент Тарек Эль-Айссами. Россия также назначила нового главу (комиссии. — Прим. ред.), и очень скоро мы примем российскую комиссию с визитом в Венесуэле", — приводит телеканал слова Мадуро.
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