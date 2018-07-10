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Власти Колумбии арестовали 11 членов крупнейшего наркокартеля страны
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Власти Колумбии арестовали 11 членов крупнейшего наркокартеля страны 

ТАСС 3 часа назад
БОГОТА, 10 июля. /ТАСС/. Колумбийские власти арестовали в понедельник 11 членов преступной организации «Клан Залива», которая является крупнейшим наркокартелем на территории этого государства.
"Мы захватили 11 преступников из «Клана Залива». За последние два месяца 75 членов этой группировки наркоторговцев были арестованы", — заявил Альберто Сепульведа, командующий седьмой дивизии армии Колумбии, слова которого привела газета «Панорама».
По данным военных, среди задержанных находится Робер Моралес, известный по кличке Лало, который отвечал за организацию заказных убийств в трех муниципалитетах северо-западного департамента Антьокия.
"Клан Залива" является крупнейшим и мощным колумбийским наркокартелем, который действует на территории 19 департаментов страны. По состоянию на конец 2017 года в его рядах насчитывалось более 1,5 тыс. человек.
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