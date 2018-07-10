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Группа заключённых устроила бунт в тюрьме разведывательной службы в Каракасе
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Группа заключённых устроила бунт в тюрьме разведывательной службы в Каракасе 

RT на русском 2 часа назад
Группа заключённых устроила бунт в специальной тюрьме Боливарианской службы разведки в столице Венесуэлы Каракасе.
Об этом сообщает NTN24.
Отмечается, что причиной произошедшего стали действия администрации, а точнее тот факт, что заключённым отказывали в возможности связаться с адвокатами и близкими на протяжении 55 дней.
Уточняется, что к исправительному учреждению пришли родственники заключённых, в том числе тех, кто должен был выйти на свободу, но по-прежнему находится за решеткой. Они приехали поддержать своих близких.
«Мы не уйдём, пока не освободят тех, в отношении кого уже есть приказ, мы больше не боимся», — заявил один из них.
В марте сообщалось, что в результате беспорядков и пожара в тюрьме в венесуэльском городе Валенсия в штате Карабобо погибли по меньшей мере 68 человек.
RT на русском: последние новости
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