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Мексика планирует создать свой пограничный патруль на южной границе
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Мексика планирует создать свой пограничный патруль на южной границе 

РИА Новости 4 часа назад
МЕХИКО, 10 июл — РИА Новости. Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор планирует создать свой собственный пограничный патруль на границе с Гватемалой и Белизом, чтобы остановить волну мигрантов из Центральной Америки, поставки оружия и наркотиков, сообщил в понедельник будущий министр общественной безопасности страны Альфонсо Дурасо.
"Мы создадим пограничную полицейскую службу, которая будет в очень высокой степени специализированной (в охране границы от мигрантов — ред.)", — приводит портал Financiero заявление Дурасо.
По его словам, часть этого подразделения также будет развернута на северной границе с США, через которую центральноамериканские мигранты и проникают на территорию северного соседа Мексики.
В минувшую пятницу в Мехико состоится первая встреча Обрадора с госсекретарем США Майком Помпео. Одной из тем обсуждения может стать будущее борьбы с нелегальной миграцией.
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