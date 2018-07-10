Мексика планирует создать свой пограничный патруль на южной границе

МЕХИКО , 10 июл — РИА Новости . Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор планирует создать свой собственный пограничный патруль на границе с Гватемалой Белизом , чтобы остановить волну мигрантов из Центральной Америки, поставки оружия и наркотиков, сообщил в понедельник будущий министр общественной безопасности страны Альфонсо Дурасо.

"Мы создадим пограничную полицейскую службу, которая будет в очень высокой степени специализированной (в охране границы от мигрантов — ред.)", — приводит портал Financiero заявление Дурасо.

По его словам, часть этого подразделения также будет развернута на северной границе с США , через которую центральноамериканские мигранты и проникают на территорию северного соседа Мексики.

В минувшую пятницу в Мехико состоится первая встреча Обрадора с госсекретарем США Майком Помпео. Одной из тем обсуждения может стать будущее борьбы с нелегальной миграцией.