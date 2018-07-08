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Президент Никарагуа отказался переносить выборы
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Президент Никарагуа отказался переносить выборы 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: AFP 2018 / Rodrigo Arangua
Президент Никарагуа Даниэль Ортега официально отказался переносить выборы главы государства, как того требовали его противники, на фоне идущих в стране кровавых массовых протестов.
"У нас будет время для выборов, всему свое время", — приводит портал Prensa заявление Ортеги на публичном мероприятии его сторонников в Манагуа.
Ранее Организация американских государств (ОАГ) и Епископская конференция Никарагуа предлагали провести досрочные выборы не позднее августа 2019 года вместо 2021 года.
В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. По последним данным правозащитников, в ходе протестов погибли 309 человек.
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