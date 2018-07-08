Президент Никарагуа отказался переносить выборы

Президент Никарагуа Даниэль Ортега официально отказался переносить выборы главы государства, как того требовали его противники, на фоне идущих в стране кровавых массовых протестов.

"У нас будет время для выборов, всему свое время", — приводит портал Prensa заявление Ортеги на публичном мероприятии его сторонников в Манагуа.

Ранее Организация американских государств (ОАГ) и Епископская конференция Никарагуа предлагали провести досрочные выборы не позднее августа 2019 года вместо 2021 года.

В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. По последним данным правозащитников, в ходе протестов погибли 309 человек.