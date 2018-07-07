Мексика выдала США предполагаемого преемника наркобарона Коротышки

Дамасо Лопес Нуньес, который считается преемником бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (более известен по прозвищу Коротышка), был выдан властям США . Об этом сообщает портал Infobae со ссылкой на мексиканскую федеральную прокуратуру.

Отмечается, что экстрадицию Дамасо произвели в городе Сьюдад-Хуарес . Теперь он предстанет перед американским судом.

Преемника Коротышки поймали в Мехико в мае 2017 года. По мнению местных властей, он хотел контролировать наркокартель вместе с сыновьями Гусмана и несет ответственность за разгул насилия в ряде районов страны. Также он помогал организовать побег Гусмана из тюрьмы в 2001 году.

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