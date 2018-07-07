Ещё
Мексика выдала США предполагаемого преемника наркобарона Коротышки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мексика выдала США предполагаемого преемника наркобарона Коротышки 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Дамасо Лопес Нуньес, который считается преемником бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (более известен по прозвищу Коротышка), был выдан властям США. Об этом сообщает портал Infobae со ссылкой на мексиканскую федеральную прокуратуру.
Отмечается, что экстрадицию Дамасо произвели в городе Сьюдад-Хуарес. Теперь он предстанет перед американским судом.
Преемника Коротышки поймали в Мехико в мае 2017 года. По мнению местных властей, он хотел контролировать наркокартель вместе с сыновьями Гусмана и несет ответственность за разгул насилия в ряде районов страны. Также он помогал организовать побег Гусмана из тюрьмы в 2001 году.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что дома испанских наркобаронов уйдут с молотка.
Пятый канал: последние новости
США поставили ВС Украины просроченные «Джавелины» Тереза Мэй пригрозила Борису Джонсону увольнением из-за критики Brexit Путин утвердил поправки в бюджет на 2018 год
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост опустел после закрытия462
«Россия уже дежурит у пляжей Бердянска»44
Депутат «забыл» задекларировать 27 квартир жены152
«Украина на этом закончится»265
«Выпивать и заниматься сексом в одиночку стало нормой»
Видео
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
01:39
Крымский мост опустел после закрытия
Общество
01:39
Заблокированные в пещере дети написали письмо
В мире Другое
00:40
Близкие Задорнова клянчат деньги у народа
Шоу-бизнес
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире Армия
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение