Мексика выдала США предполагаемого преемника наркобарона Коротышки 

Дамасо Лопес Нуньес, который считается преемником бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (более известен по прозвищу Коротышка), был выдан властям США. Об этом сообщает портал Infobae со ссылкой на мексиканскую федеральную прокуратуру.
Отмечается, что экстрадицию Дамасо произвели в городе Сьюдад-Хуарес. Теперь он предстанет перед американским судом.
Преемника Коротышки поймали в Мехико в мае 2017 года. По мнению местных властей, он хотел контролировать наркокартель вместе с сыновьями Гусмана и несет ответственность за разгул насилия в ряде районов страны. Также он помогал организовать побег Гусмана из тюрьмы в 2001 году.
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