Дайджест: Главные события ночи 05-06 июля 2018

Пожар на Пятницкой, Трамп доволен отношениями с КНДР , но портит отношения с Венесуэлой , южный вестибюль станции «Орехово» закрыт до 19 июля.

Вечером 5 июля на улице Пятницкая, дом 43, строение 3 произошло возгорание в одной из квартир 4-этажного дома, 2 десятка жителей сами эвакуировались до прибытия пожарных. Позже 2 людей были спасены с 4 этажа. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, горел 3, 4-ый этажи и крыша. На данный момент огонь остановлен. По заявлению заммэра, пострадавших нет.

Южный вестибюль станции «Орехово» закрыт с 6 по 19 июля из-за ремонтных работ.