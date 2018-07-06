Дайджест: Главные события ночи 05-06 июля 2018 

Пожар на Пятницкой, Трамп доволен отношениями с КНДР, но портит отношения с Венесуэлой, южный вестибюль станции «Орехово» закрыт до 19 июля.
Вечером 5 июля на улице Пятницкая, дом 43, строение 3 произошло возгорание в одной из квартир 4-этажного дома, 2 десятка жителей сами эвакуировались до прибытия пожарных. Позже 2 людей были спасены с 4 этажа. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, горел 3, 4-ый этажи и крыша. На данный момент огонь остановлен. По заявлению заммэра, пострадавших нет.
Дональд Трамп заявил, что доволен наладившимися отношениями с Ким Чен Ыном. При этом из-за действий и заявлений президента США в Венесуэле ему пообещали «новый Вьетнам».
Южный вестибюль станции «Орехово» закрыт с 6 по 19 июля из-за ремонтных работ.