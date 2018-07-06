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Обрадор пока не получает конституционного большинства в парламенте Мексики
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Обрадор пока не получает конституционного большинства в парламенте Мексики 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 6 июл — РИА Новости. Итоги всеобщих выборов в Мексике, победителем в борьбе за президентский пост в ходе которых стал кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор, свидетельствуют, что пока он не сможет провести важные конституционные реформы через парламент.
По данным подсчета порядка 97% голосов, коалиция «Вместе сделаем историю» Обрадора (партия «Морена», Партия труда и партия «Социальная встреча») получает порядка 61,5% мест в палате депутатов и примерно 53,1% — в сенате конгресса. В абсолютном выражении это составляет соответственно 307-312 кресел в нижней палате (всего их 500) и 68-70 мест в верхней (из 128).
Это абсолютное большинство, однако, его не хватит для того, чтобы реализовать кардинальные изменения. К примеру, отменить или видоизменить реформы энергетики, образования, телекоммуникаций.
По мексиканским законам, для таких серьезных изменений необходимо получить конституционное большинство, то есть 75% плюс одно место в конгрессе, а также получить одобрение в большинстве конгрессов штатов. В случае с коалицией Обрадора, это было бы 375 кресел в нижней палате и 96 — в верхней.
Однако это не означает, что будущий президент, вступающий в должность 1 декабря, будет окончательно лишен возможности провести подобные реформы, о необходимости некоторых из которых он говорил ранее. У Обрадора останется пространство для маневра — ему будет нужно заключить соглашения с представителями конкурентов.
Есть две крупные коалиции, которые весьма неоднородны и со временем могут пойти на путь сотрудничества с победителями. Это «Гражданский фронт за Мексику» (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия «Гражданское движение») Рикардо Анайи и коалиции «Все за Мексику», куда входят уже бывшая правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия «Новый альянс» и Зеленая экологическая партия. Их представители набирает около 188 мест в палате депутатов и около 60 — в сенате.
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