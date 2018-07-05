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Коалиция Лопеса Обрадора получает большинство мест в обеих палатах Конгресса Мексики
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Коалиция Лопеса Обрадора получает большинство мест в обеих палатах Конгресса Мексики 

ТАСС 2 часа назад
МЕХИКО, 5 июля. /ТАСС/. Коалиция левых сил «Вместе сотворим историю» Андреса Мануэля Лопеса Обрадора получает большинство мест в обеих палатах Конгресса Мексики после состоявшихся 1 июля всеобщих выборов. Об этом свидетельствуют результаты «Программы получения предварительных итогов голосования» (исп. PREP), обнародованные в четверг Национальным избирательным институтом.
В соответствии с ними представители левой коалиции займут 68 из 128 мест в Палате сенаторов и 307 из 500 в Палате депутатов. В состав объединения входят Движение национального возрождения, Партия труда и партия «Общественный форум». Для реформирования Конституции страны необходимо иметь поддержку 333 депутатов и 86 сенаторов.
На президентских выборах 1 июля Лопес Обрадор заручился поддержкой 53,1% избирателей, его ближайший преследователь Рикардо Анайя получил 22,2% голосов. Хосе Антонио Мид, претендент от коалиции «Все за Мексику», набрал 16,4% голосов, единственный независимый кандидат Хайме Родригес Кальдерон — 5,23%. Все соперники Лопеса Обрадора признали свое поражение вскоре после окончания голосования вечером 1 июля.
Инаугурация избранного президента Мексики намечена на 1 декабря этого года, он будет руководить страной до 2024 года.
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