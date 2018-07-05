Бразилия впервые за восемь лет закупила пшеницу в России

"Три мукомольных завода на северо-востоке Бразилии закупили 25 метрических тонн пшеницы у агрохолдинга «Содружество» с поставкой в июле", — сообщила компания. По ее мнению, в будущем еще больше российских компаний проявят интерес к возможности поставлять пшеницу в Бразилию.

Бразилия сняла запрет на импорт пшеницы из РФ в декабре. Сейчас основной поставщик пшеницы в эту страну — Аргентина , а в периоды нехватки Бразилия осуществляет закупки в США