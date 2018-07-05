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Бразилия впервые за восемь лет закупила пшеницу в России
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Бразилия впервые за восемь лет закупила пшеницу в России 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бразилия впервые за восемь лет закупила партию российской пшеницы, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные бразильской консалтинговой компании Trigo & Farinhas.
"Три мукомольных завода на северо-востоке Бразилии закупили 25 метрических тонн пшеницы у агрохолдинга «Содружество» с поставкой в июле", — сообщила компания. По ее мнению, в будущем еще больше российских компаний проявят интерес к возможности поставлять пшеницу в Бразилию.
Бразилия сняла запрет на импорт пшеницы из РФ в декабре. Сейчас основной поставщик пшеницы в эту страну — Аргентина, а в периоды нехватки Бразилия осуществляет закупки в США.
Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сельхозгоду экспорт пшеницы из России составит порядка 40 миллионов тонн. По итогам текущего сезона Россия, по прогнозу Международного совета по зерну, займет первое место в мире по экспорту пшеницы.
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