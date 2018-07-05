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Телевидение Кубы запустит программу для изучения русского языка
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Телевидение Кубы запустит программу для изучения русского языка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Кубинское телевидение запустит программу для изучения русского языка в 2019 году, заявил посол Кубы в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь в Совете Федерации.
"В сентябре 2019 года начинаем преподавать русский язык по телевидению", — сказал он журналистам в ходе вечера российско-кубинской дружбы, посвященного 55-летней годовщине первого визита Фиделя Кастро в СССР.
По словам дипломата, в прошлом году была запущено программа русского языка для студентов, а также в качестве пилотного проекта начато обучения русскому языку в двух школах Гаваны.
"Россия и Куба — стратегические партнёры, поэтому для нас очень важно, чтобы изучали русский язык наши специалисты, чтобы развивать наши отношения", — добавил дипломат.
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