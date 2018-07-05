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В Совфеде хотят наладить прямой деловой контакт Кубы с российскими регионами
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В Совфеде хотят наладить прямой деловой контакт Кубы с российскими регионами 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Представители субъектов РФ должны входить в состав российской делегации на встрече с депутатами Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы, подготовка которой ведется в данный момент. Об этом в четверг на встрече с послом Кубы в России Херардо Пеньяльвером Порталем заявил первый зампредседателя комитета верхней палаты по экономической политике Сергей Калашников.
По его словам, «нужно фундаментально готовить этот процесс». «Мы сейчас уже готовим базу для этого», — сказал парламентарий. «Необходимо в рамках запланированных Народной ассамблеей Республики Куба мероприятий по оптимизации промышленной активности провести совместно где— то ориентировочно в октябре-ноябре встречу депутатов Народной ассамблеи и Государственной думы и Совета Федерации», — продолжил он, добавив, что данная инициатива одобрена спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко.
"Для нас важным элементом является включение в делегацию представителей регионов России, — заметил Калашников. — Задача — напрямую связать экономических акторов Кубы и представителей субъектов РФ". «Когда возникает большая прослойка посредников, то взаимодействие, на наш взгляд, менее эффективно, чем когда устанавливаются прямые экономические связи между регионами», — пояснил сенатор. Он уточнил, что сами регионы должны подбираться «исходя из их профиля», в частности те, где производится востребованная на Кубе сельскохозяйственная техника.
Встреча парламентариев
Делегация Совета Федерации и Государственной думы планирует посетить Кубу до конца года и встретиться с законодателями республики, заявил Калашников.
"Необходимо в рамках запланированных Республикой Куба мероприятий провести совместно в октябре-ноябре встречу депутатов Национальной ассамблеи народной власти и депутатов Госдумы и членов Совета Федерации", — сказал он.
По словам Калашникова, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже одобрила эту инициативу и Россия ожидает от кубинской стороны детальной программы мероприятия.
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