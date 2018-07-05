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Венесуэла высоко ценит поддержку России, заявил посол в Москве
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Венесуэла высоко ценит поддержку России, заявил посол в Москве 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Венесуэла высоко ценит поддержку России, заявил посол страны в Москве Карлос Фариа Тортоса.
"Мы высоко ценим недвусмысленную и объективную позицию правительства Российской Федерации, которое не перестаёт высказываться в поддержку нашего правительства и нашего народа на этом этапе", — сказал посол, выступая на приеме по случаю празднования 207-летия независимости Венесуэлы.
По его словам, «Россию и Венесуэлу связывают плотное и обширное сотрудничество в различных областях, которое постоянно растёт».
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