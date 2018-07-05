Мадуро призвал армию не терять бдительность

Мадуро призвал военных быть готовыми отразить вторжение США

Лидер Венесуэлы призвал армию быть готовой защитить страну из-за информации о том, что президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможное вторжение в латиноамерикансую республику.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на информацию о том, что лидер США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками введение войск на территорию латиноамериканского государства для якобы урегулирования нестабильной экономической и политической ситуации в стране. Об этом 5 июля сообщил сайт газеты «Комсомольская правда»

Он заявил о том, что дал указания привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность, а Генштабу приказал не терять бдительность. С таким сообщением венесуэльский лидер выступил во время церемонии присуждения новых званий военным.

Мадуро подчеркнул, что вмешательство США не может всегда быть решением проблем Венесуэлы.

Ранее стало известно, что в 2017 году президент США Дональд Трамп планировал ввести в Венесуэлу вооруженные войска, но его советники смогли отговорить американского президента от этой идеи.