Южная Осетия и Венесуэла будут развивать отношения доверия и дружбы

"Это завоеванный ценой многих жизней праздник, к которому так стремился и за который долго и тяжело боролся венесуэльский народ. Народ Южной Осетии так же прошел тяжелый путь к свободе и независимости. Мы с благодарностью будем помнить дружественный акт со стороны Венесуэлы, признавшей государственность нашей Республики. Убежден, что отношения доверия и дружбы, успешно развивающиеся между нашими государствами, будут процветать и в последующие годы", — говорится в тексте поздравления.

Президент республики также пригласил Мадуро на празднование 10-й годовщины со дня признания независимости Южной Осетии, которое пройдет в Цхинвале 26 августа.