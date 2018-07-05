Южная Осетия и Венесуэла будут развивать отношения доверия и дружбы 

ЦХИНВАЛ, 5 июл — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил перспективы отношений республики с Венесуэлой, подчеркнув схожесть двух стран в их тяжком пути к независимости. Об этом Бибилов написал в поздравлении президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро по случаю годовщины признания независимости государства 5 июля 1811 года, сообщает пресс-служба главы РЮО.
"Это завоеванный ценой многих жизней праздник, к которому так стремился и за который долго и тяжело боролся венесуэльский народ. Народ Южной Осетии так же прошел тяжелый путь к свободе и независимости. Мы с благодарностью будем помнить дружественный акт со стороны Венесуэлы, признавшей государственность нашей Республики. Убежден, что отношения доверия и дружбы, успешно развивающиеся между нашими государствами, будут процветать и в последующие годы", — говорится в тексте поздравления.
Президент республики также пригласил Мадуро на празднование 10-й годовщины со дня признания независимости Южной Осетии, которое пройдет в Цхинвале 26 августа.