Врачи обнаружили у президента Боливии опухоль 

Президент Боливии Эво Моралес был госпитализирован для планового медицинского осмотра, однако врачи обнаружили у него опухоль. Об этом сам глава государства рассказал в твиттере.
Моралес поблагодарил всех за поддержку и молитвы в его адрес.
"В ходе планового осмотра они (врачи. — "Газета.Ru") обнаружили небольшую опухоль, которая уже успешно удалена… Завтра меня выпишут", — написал президент Боливии.
Моралес добавил, что он «на 100%» в порядке.
Ранее администрация президента Боливии рассказала, что Моралес был доставлен для планового осмотра в больницу в городе Ла-Пас.