Врачи обнаружили у президента Боливии опухоль

Президент Боливии Эво Моралес был госпитализирован для планового медицинского осмотра, однако врачи обнаружили у него опухоль. Об этом сам глава государства рассказал в твиттере.

Моралес поблагодарил всех за поддержку и молитвы в его адрес.

"В ходе планового осмотра они (врачи. — "Газета.Ru" ) обнаружили небольшую опухоль, которая уже успешно удалена… Завтра меня выпишут", — написал президент Боливии.

Моралес добавил, что он «на 100%» в порядке.

Ранее администрация президента Боливии рассказала, что Моралес был доставлен для планового осмотра в больницу в городе Ла-Пас.