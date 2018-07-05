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Врачи обнаружили у президента Боливии опухоль
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Врачи обнаружили у президента Боливии опухоль 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Президент Боливии Эво Моралес был госпитализирован для планового медицинского осмотра, однако врачи обнаружили у него опухоль. Об этом сам глава государства рассказал в твиттере.
Моралес поблагодарил всех за поддержку и молитвы в его адрес.
"В ходе планового осмотра они (врачи. — "Газета.Ru") обнаружили небольшую опухоль, которая уже успешно удалена… Завтра меня выпишут", — написал президент Боливии.
Моралес добавил, что он «на 100%» в порядке.
Ранее администрация президента Боливии рассказала, что Моралес был доставлен для планового осмотра в больницу в городе Ла-Пас.
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