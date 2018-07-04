Колумбия снова предлагает предоставить гуманитарный коридор для помощи гражданам Венесуэлы

Перу. Колумбия готова помочь разрешить гуманитарный кризис, охвативший Венесуэлу , и предоставить гуманитарный коридор для ее граждан. Корридор нужен, чтобы у других государств была возможность помочь венесуэльцам, находящимся в условиях дефицита продуктов и медикаментов. Об этом, как передает ТАСС, в среду заявила глава колумбийского МИД Мария Анхела Ольгин в интервью агентству EFE после встречи Группы Лимы

"Мы вновь обращаемся к властям Венесуэлы, чтобы они разрешили открыть гуманитарный коридор, чтобы у венесуэльцев был доступ к лекарственным препаратам и продуктам питания. Ситуация, которую мы наблюдаем на границе с Венесуэлой, вызывает у нас сожаление. Нам грустно видеть как все больше венесуэльцев прибывают в Колумбию в поисках медицинской помощи и, особенно, еды", — сказала Ольгин.

Граница с Венесуэлой составляет около 2200 км и имеется всего 3 пограничных перехода, где люди могут законно пересечь границу. На огромной территории венесуэльцы пересекают ее нелегально.

Министр также выразила сожаление, что правительство Николаса Мадуро обвиняет Боготу в ухудшении обстановки внутри страны. «Это усложняет отношения между странами», — сказала она.

В феврале президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о беспрецедентных мерах своего правительства по налаживанию ситуации с наплывом мигрантов из Венесуэлы. Указанные им меры включают как усиление военного присутствия вооруженных сил страны на границе с Венесуэлой для борьбы с нелегальными мигрантами, так и обязательную регистрацию всех находящихся на территории Колумбии венесуэльцев, часть которых прибыла в страну нелегальным путем. «Число венесуэльских мигрантов выросло вчетверо по сравнению с прошлым годом», — сообщала тогда глава МИД Колумбии.

Напомним, прочно вставшая на путь «социализма XXI века» Венесуэла страдает от хронической нехватки товаров, начиная от подгузников и заканчивая мукой и хлебом.

После победы на президентских выборах в 1999 году Уго Чавес гордился улучшением социальных показателей страны, достигнутых за счет продажи нефти по растущим ценам. Однако сменивший его в 2013 году Николас Мадуро уже не мог полагаться на удачную нефтяную конъюнктуру, и экономика Венесуэлы впала в глубокую рецессию. С 2015 года правительство Мадуро засекретило данные об уровне бедности в стране — в 1970-х одной из самых богатых в Латинской Америке.

С ноября 2017 года Венесуэла находится в режиме хронического дефолта по внешнему долгу, размер которого достиг 142 млрд долларов, что в 14 раз превышает истощенные золотовалютные резервы страны.

"Нам угрожает империализм, мы готовы к тому, чтобы быть свободными, никто и ничто нас не остановит", — заявляет Мадуро. Власти Венесуэлы обвиняют в экономических трудностях буржуазную оппозицию, мировой империализм, которым дирижирует «правительство США », и «вассальные по отношению к нему» соседние латиноамериканские страны, включая Колумбию и Бразилию

По последним оценкам Национальной ассамблеи Венесуэлы, в мае инфляция составила более 24500% в годовом исчислении. Официальные данные о росте потребительских цен в стране не публикуются уже длительное время.