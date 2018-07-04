Ещё
Колумбия снова предлагает предоставить гуманитарный коридор для помощи гражданам Венесуэлы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Колумбия снова предлагает предоставить гуманитарный коридор для помощи гражданам Венесуэлы 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Колумбия готова помочь разрешить гуманитарный кризис, охвативший Венесуэлу, и предоставить гуманитарный коридор для ее граждан. Корридор нужен, чтобы у других государств была возможность помочь венесуэльцам, находящимся в условиях дефицита продуктов и медикаментов. Об этом, как передает ТАСС, в среду заявила глава колумбийского МИД Мария Анхела Ольгин в интервью агентству EFE после встречи Группы Лимы в Перу.
"Мы вновь обращаемся к властям Венесуэлы, чтобы они разрешили открыть гуманитарный коридор, чтобы у венесуэльцев был доступ к лекарственным препаратам и продуктам питания. Ситуация, которую мы наблюдаем на границе с Венесуэлой, вызывает у нас сожаление. Нам грустно видеть как все больше венесуэльцев прибывают в Колумбию в поисках медицинской помощи и, особенно, еды", — сказала Ольгин.
Граница с Венесуэлой составляет около 2200 км и имеется всего 3 пограничных перехода, где люди могут законно пересечь границу. На огромной территории венесуэльцы пересекают ее нелегально.
Министр также выразила сожаление, что правительство Николаса Мадуро обвиняет Боготу в ухудшении обстановки внутри страны. «Это усложняет отношения между странами», — сказала она.
В феврале президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о беспрецедентных мерах своего правительства по налаживанию ситуации с наплывом мигрантов из Венесуэлы. Указанные им меры включают как усиление военного присутствия вооруженных сил страны на границе с Венесуэлой для борьбы с нелегальными мигрантами, так и обязательную регистрацию всех находящихся на территории Колумбии венесуэльцев, часть которых прибыла в страну нелегальным путем. «Число венесуэльских мигрантов выросло вчетверо по сравнению с прошлым годом», — сообщала тогда глава МИД Колумбии.
Напомним, прочно вставшая на путь «социализма XXI века» Венесуэла страдает от хронической нехватки товаров, начиная от подгузников и заканчивая мукой и хлебом.
После победы на президентских выборах в 1999 году Уго Чавес гордился улучшением социальных показателей страны, достигнутых за счет продажи нефти по растущим ценам. Однако сменивший его в 2013 году Николас Мадуро уже не мог полагаться на удачную нефтяную конъюнктуру, и экономика Венесуэлы впала в глубокую рецессию. С 2015 года правительство Мадуро засекретило данные об уровне бедности в стране — в 1970-х одной из самых богатых в Латинской Америке.
С ноября 2017 года Венесуэла находится в режиме хронического дефолта по внешнему долгу, размер которого достиг 142 млрд долларов, что в 14 раз превышает истощенные золотовалютные резервы страны.
"Нам угрожает империализм, мы готовы к тому, чтобы быть свободными, никто и ничто нас не остановит", — заявляет Мадуро. Власти Венесуэлы обвиняют в экономических трудностях буржуазную оппозицию, мировой империализм, которым дирижирует «правительство США», и «вассальные по отношению к нему» соседние латиноамериканские страны, включая Колумбию и Бразилию.
По последним оценкам Национальной ассамблеи Венесуэлы, в мае инфляция составила более 24500% в годовом исчислении. Официальные данные о росте потребительских цен в стране не публикуются уже длительное время.
Newsru.com: последние новости
Бельгийская модель спровоцировала скандал, снявшись обнаженной на фоне Стены Плача Осужденный в США летчик Ярошенко заявляет, что его пытали сотрудники спецслужб Украина получит от ЕС еще миллиард евро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поступок Путина вызвал панику на Западе812
Раскрыты планы военного вторжения Трампа114
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»152
Порошенко поделился новой историей крещения Руси75
Малахов резко высказался о работе Борисова14
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
00:10
Беспилотник атаковал АЭС во Франции
Происшествия
01:39
Украинские ракеты установили задом наперед
Украина Армия
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
00:35
У отравленных в Англии нашли «симптомы Скрипалей»
В мире
04:30
Поступок Путина вызвал панику на Западе
Политика
00:45
Над Украиной нависла национальная катастрофа
Украина В мире
00:46
Евровидение оказалось под угрозой срыва
Шоу-бизнес
04:30
Украина придумала ассиметричный ответ Путину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение