Россия готова помочь Кубе в прогнозировании и предупреждении ЧС

"Мы готовы оказать Национальному штабу гражданской обороны Кубы поддержку в вопросах мониторинга, прогнозирования и предупреждения ЧС, используя потенциал Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России ", — приводятся в сообщении слова главы министерства Евгения Зиничева

Также отмечается, что на базе Российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля уже дважды были проведены специализированные учебные курсы для специалистов чрезвычайных служб стран Латинской Америки.