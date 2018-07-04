В Мексике 145 политиков убиты во время предвыборной кампании

ТАСС , 4 июля. По меньшей мере 145 политиков стали жертвами насилия в период кампании по выборам президента Мексики , которая началась 8 сентября прошлого года и завершилась 30 июня нынешнего — за день до проведения голосования, состоявшегося 1 июля. Об этом сообщило во вторник агентство EFE со ссылкой на данные мексиканской аналитической фирмы Etellekt, представившей доклад о политическом насилии в республике во время предвыборного процесса.

Жертвами насилия в Мексике в период предвыборной кампании стали 48 претендентов на выборные посты, отмечается в докладе. В нем также указано, что во время подготовки к выборам зарегистрировано 627 случаев агрессивных действий в отношении политических деятелей, в том числе с применением огнестрельного оружия, в адрес многих из них поступали угрозы расправы. В результате вылазок преступников погибли 307 агентов, обеспечивающих безопасность кандидатов или граждан, занимающих выборные должности.

В предыдущих докладах эксперты Etellekt указывали, что обстоятельства большинства убийств политиков в Мексике во время предвыборной гонки указывают на то, что они были совершены организованной преступностью. По свидетельству очевидцев, часть расправ устраивали члены вооруженных банд, а тела некоторых из жертв политического насилия находили со следами пыток.

В рамках избирательного процесса, состоявшегося в Мексике 1 июля, граждане выбирали президента, 128 сенаторов и 500 депутатов нижней палаты парламента. Кроме того, в стране прошли также выборы губернаторов и глав муниципалитетов. Согласно данным Национального избирательного института, в борьбе за пост главы государства победил кандидат от коалиции левых сил «Вместе сотворим историю» Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Инаугурация избранного президента Мексики намечена на 1 декабря, он будет руководить страной до 2024 года.