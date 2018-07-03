Ещё
В Никарагуа число погибших в протестах увеличилось до 309 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Никарагуа число погибших в протестах увеличилось до 309 человек 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 3 июл — РИА Новости. Общее число погибших в результате массовых антиправительственных протестов в Никарагуа возросло на 24 человека, до 309, сообщила во вторник Никарагуанская ассоциация по правам человека.
Ранее сообщалось примерно о 285 погибших с 19 апреля. Как сообщает портал Prensa, число раненых правозащитники по-прежнему оценивают в 1,5 тысячи человек, из которых 46 получили серьезные ранения.
В Никарагуа с середины апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.
Последние новости
Трамп сдаст все: два взгляда на встречу в Хельсинки Внешняя политика на коленке: вновь потерять Индию — это надо уметь Катастрофа над заливом: зачем США сбили иранский пассажирский лайнер
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия отказалась размещать у себя российских военных695
«Они грабят наши магазины, насилуют наших девушек»294
Укол Дзюбы, «четкий сигнал» Путина и другие события дня11
Роутеры россиян оказались в опасности23
Решение по повышению НДС принято393
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
00:27
Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
Происшествия
00:17
В США на видео попало «явление Бога»
В мире
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:00
Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами
Шоу-бизнес
01:59
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Армия Ближний Восток
04:33
Умерла Надежда Саркисян
Шоу-бизнес СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение