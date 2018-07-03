Премьер Канады обсудил с избранным президентом Мексики будущее NAFTA

ОТТАВА , 3 июля. / ТАСС /. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с избранием на пост президента Мексики и обсудил с ним двусторонние отношения, в том числе и будущее Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в понедельник сообщила канцелярия главы канадского правительства, отметив, что лидеры двух государств провели телефонный разговор.

"Премьер-министр Джастин Трюдо поговорил сегодня (2 июля — прим. ТАСС) с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и поздравил его с избранием на пост следующего президента Мексики, — говорится в сообщении. — Премьер отметил прочную дружбу и динамичное сотрудничество между Канадой и Мексикой, которые основаны на общих ценностях". Трюдо и Лопес Обрадор также обсудили торгово-экономические отношения двух стран и «выразили общее мнение о необходимости обновления Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли в целях улучшения [жизни] народов двух стран».

Лопес Обрадор, кандидат от коалиции левых сил «Вместе сотворим историю», выиграл состоявшиеся в воскресенье президентские выборы в Мексике. Согласно предварительным подсчетам Национального избирательного института, он одержал уверенную победу, опередив ближайшего преследователя более чем на 20% голосов.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию президента США Дональда Трампа в январе 2017 года стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.