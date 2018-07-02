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Лопес Обрадор набирает 53 процента голосов на выборах в Мексике
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Лопес Обрадор набирает 53 процента голосов на выборах в Мексике
РИА Новости
1 час назад
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КАНДИДАТ ОТ ЛЕВЫХ СИЛ ЛОПЕС ОБРАДОР НАБИРАЕТ 53-53,8% ГОЛОСОВ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
МЕКСИКИ
— ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ БЫСТРОГО ПОДСЧЕТА
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