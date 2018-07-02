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Определился победитель президентских выборов в Мексике
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Определился победитель президентских выборов в Мексике 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Depositphotos
Андрес Мануэль Лопес Обрадор, кандидат от коалиции левых сил «Вместе сделаем историю», лидирует на выборах президента Мексики. Об этом свидетельствуют результаты экзитполов, передает Reuters.
По предварительным данным, Лопес Обрадор набрал от 53% до 59% голосов. Его соперник Хосе Антонио Мид от правящей партии набирает от 19% до 25% голосов.
Позднее Мид признал поражение и пожелал успехов Лопесу Обрадору.
Новый президент вступит в должность в декабре этого года. Нынешний глава государства Энрике Пенья Ньето не мог баллотироваться на второй срок в соответствии с конституцией Мексики.
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