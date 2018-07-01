В Мексике начались выборы

В Мексике началось голосование на всеобщих выборах

Порядка 157 тыс. участков для голосования открылись на всеобщих выборах в Мексике в воскресенье в 08:00 по местному времени (16:00 мск). Гражданам предстоит избрать президента и обновить состав Конгресса (парламента), куда входят 128 сенаторов и 500 членов Палаты депутатов (нижней палаты). Одновременно с федеральными в 30 из 32 регионов организованы выборы более чем на 17 тыс. должностей в местных органах власти, включая губернаторские посты.

К участию в крупнейшем голосовании в истории латиноамериканской страны приглашены более 89 млн человек. Явка прогнозируется в районе 70%, первые предварительные итоги, как ожидается, будут обнародованы ближе к полуночи по местному времени (08:00 мск). Выборы президента проходят в один тур, победит кандидат, получивший наибольшее число голосов.

На высшую государственную должность претендуют Рикардо Анайя от коалиции "Вперед, ради Мексики", куда вошли оппозиционные силы от умеренно левого до правоцентристского спектра, экс-министр Хосе Антонио Мид, выдвинутый коалицией "Все за Мексику", ядром которой стала правящая Институционно-революционная партия, кандидат от левых сил из коалиции "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор и единственный независимый претендент, губернатор северо-восточного штата Нуэво-Леон Хайме Родригес Кальдерон, временно оставивший свой пост ради участия в выборах.