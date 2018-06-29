Новый парламент Кубы соберется на первое заседание 21 июля

"Я созываю первый обычный период заседаний Девятого созыва Национальной ассамблеи народной власти с 9.00 утра 21 июля текущего года", — приводит посольство Кубы в Мексике текст заявления Ласо Эрнандеса.

Тематика обсуждения напрямую не сообщается, однако Ласо Эрнандес уточняет, что в период 18-20 июля пройдут рабочие заседания постоянных комиссий ассамблеи, на которых предварительно будет рассматриваться проект новой конституции страны.

Ранее главой парламентской комиссии по реформированию конституции был назначен первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро . Как сообщил глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, изменения в Основной закон учтут «принципы гуманистической и социальной справедливости, которые составляют нашу политическую систему».