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Новый парламент Кубы соберется на первое заседание 21 июля
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Новый парламент Кубы соберется на первое заседание 21 июля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 29 июн — РИА Новости. Первое заседание Национальной ассамблеи народной власти Кубы нового созыва соберется 21 июля, сообщил в пятницу глава парламента Хуан Эстебан Ласо Эрнандес.
"Я созываю первый обычный период заседаний Девятого созыва Национальной ассамблеи народной власти с 9.00 утра 21 июля текущего года", — приводит посольство Кубы в Мексике текст заявления Ласо Эрнандеса.
Тематика обсуждения напрямую не сообщается, однако Ласо Эрнандес уточняет, что в период 18-20 июля пройдут рабочие заседания постоянных комиссий ассамблеи, на которых предварительно будет рассматриваться проект новой конституции страны.
Ранее главой парламентской комиссии по реформированию конституции был назначен первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро. Как сообщил глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, изменения в Основной закон учтут «принципы гуманистической и социальной справедливости, которые составляют нашу политическую систему».
Действующая конституция Кубы была принята еще в 1976 году, затем в нее несколько раз вносились изменения, однако социалистический путь развития острова сомнению не подвергается до сих пор, как и руководящая роль Коммунистической партии.
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