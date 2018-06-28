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Президент Эквадора выразил обеспокоенность судьбой мигрантов в США
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Президент Эквадора выразил обеспокоенность судьбой мигрантов в США 

РИА Новости 2 часа назад
МЕХИКО, 28 июн — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено высказал в четверг американскому вице-президенту Майку Пенсу свою озабоченность ситуацией с мигрантами в США.
"В отношении наших мигрантов мы хотим защитить их права и их семьи. Мы выражаем нашу озабоченность ситуацией с двумя эквадорскими детьми, которые были разделены со своими семьями", — приводит заявление Морено после встречи с Пенсом в Кито министерство связи Эквадора.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе уточняется также, что правоохранительные органы «не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего».
Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики «нулевой терпимости», объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более 2 тысяч детей.
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