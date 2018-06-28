Преподаватели венесуэльских вузов начали двухдневную забастовку

Сотрудники высших учебных заведений Венесуэлы потребовали от правительства повышения зарплат. И отказались работать ближайшие два дня.

"Федерация продлевает борьбу, будет национальная забастовка университетов", — говорится в распространенном сообщении. Ранее по аналогичным причинам бастовали медсестры Каракаса.