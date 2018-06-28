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Преподаватели венесуэльских вузов начали двухдневную забастовку
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Преподаватели венесуэльских вузов начали двухдневную забастовку 

Российская Газета 1 час назад
Сотрудники высших учебных заведений Венесуэлы потребовали от правительства повышения зарплат. И отказались работать ближайшие два дня.
"Федерация продлевает борьбу, будет национальная забастовка университетов", — говорится в распространенном сообщении. Ранее по аналогичным причинам бастовали медсестры Каракаса.
ТАСС напоминает, что Венесуэла сейчас переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом лекарств. На прошлой неделе президент страны Николас Мадуро объявил об очередном повышении зарплат.
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