Ещё
Вице-президент США попросил Эквадор о помощи в изоляции Венесуэлы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-президент США попросил Эквадор о помощи в изоляции Венесуэлы 

РИА Новости 49 минут назад
МЕХИКО, 28 июн — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс попросил у властей Эквадора помощи в изоляции Венесуэлы.
"Мы очень просим, чтобы Эквадор и наши союзники предприняли шаги по изоляции режима Николаса Мадуро, не время для слов, нужно действовать и предпринимать решительные меры для восстановления демократии в Венесуэле", — сказал Пенс после встречи с президентом Эквадора Ленином Морено в Кито. Она транслировалась местным телевидением.
Пенс попросил Эквадор о тесном контакте при решении ситуации вокруг Венесуэлы. «Господин президент, мы хотим работать в более тесном контакте, пока мы сталкиваемся с коллапсом венесуэльской диктатуры и ее разложением», — заявил Пенс.
Также Пенс пообещал выделить 2 миллиона долларов со стороны США на помощь венесуэльским беженцам в Эквадоре.
На заявления Пенса уже отреагировал президент Венесуэлы. «Боливарианская революция набрала зрелости и невообразимой силы после тысяч атак на нее… Каждый раз, когда ядовитая гадюка Майк Пенс открывает рот, я чувствую себя более сильным», — приводит канал NTN24 заявление Мадуро.
Из Эквадора Пенс отправляется с визитом в Гватемалу.
Последние новости
Родина гибнет как никогда: как китайцам досталось русское золото Это будет сокрушительно: как Дания заблокирует "Северный поток — 2" В Крыму предупредили Киев о последствиях учений у границы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня59
Саакашвили получил тюремный срок118
Крымский мост устроил бум на полуострове626
«Газпром» платить не будет: «Нафтогаз» проиграл суд213
Названа главная угроза существования США61
Видео
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
01:21
Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте
Шоу-бизнес
04:13
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
Политика Конфликты
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
03:52
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
00:33
Страдающая неизвестной болезнью МакSим сделала заявление
Шоу-бизнес
01:12
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение