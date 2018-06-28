Вице-президент США попросил Эквадор о помощи в изоляции Венесуэлы

"Мы очень просим, чтобы Эквадор и наши союзники предприняли шаги по изоляции режима Николаса Мадуро , не время для слов, нужно действовать и предпринимать решительные меры для восстановления демократии в Венесуэле", — сказал Пенс после встречи с президентом Эквадора Ленином Морено в Кито. Она транслировалась местным телевидением.

Пенс попросил Эквадор о тесном контакте при решении ситуации вокруг Венесуэлы. «Господин президент, мы хотим работать в более тесном контакте, пока мы сталкиваемся с коллапсом венесуэльской диктатуры и ее разложением», — заявил Пенс.

Также Пенс пообещал выделить 2 миллиона долларов со стороны США на помощь венесуэльским беженцам в Эквадоре.

На заявления Пенса уже отреагировал президент Венесуэлы. «Боливарианская революция набрала зрелости и невообразимой силы после тысяч атак на нее… Каждый раз, когда ядовитая гадюка Майк Пенс открывает рот, я чувствую себя более сильным», — приводит канал NTN24 заявление Мадуро.